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Giriş Tarihi: 29.8.2023 15:33 Son Güncelleme: 29.8.2023 15:34

Dört Katalan İspanya Bisiklet Turu'nu 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek istedi

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Dört Katalan İspanya Bisiklet Turu’nu 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek istedi

İspanya Bisiklet Turu'nun (La Vuelta) Katalonya etabını yola 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek isteyen bir grup yakalandı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, 26 Ağustos'ta Barselona'dan başlayan ve 17 Eylül'de Madrid'de sona erecek La Vuelta'nın Katalonya etabını sabote etme hazırlığında olan 4 kişinin 27 Ağustos Pazar günü yakalandığı belirtildi.

Ayrılıkçı Katalan gruplara bağlı olan söz konusu 4 kişinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldığı ve "yol güvenliği, çevre kirliliği ve kamu düzenini bozan eylem" suçlarından tutuksuz yargılanacağı kaydedildi.

Diğer yandan İspanyol polisi, ayrılıkçı Katalanlar tarafından La Vuelta'ya yapılmak istenen sabote ile ilgili hazırlıkları gösteren bir video yayımladı.

Lleida kentinin Solsones ilçesi yakınlarında La Vuelta'nın geçeceği yolun üzerindeki bir köprüye plastik boru ile bir düzenek kuran 4 kişinin, 400 litre motor yağını köprüye yakın bir yere koydukları depodan boruyla yukarıdan yola dökmeyi planladıkları belirtildi.

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Dört Katalan İspanya Bisiklet Turu'nu 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek istedi
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