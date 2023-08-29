Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarına devam etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşti. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel idmanlarla tamamlandı.

Yarın saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Hollanda'ya gidecek sarı-lacivertliler, maçtan önceki son antrenmanını, karşılaşmanın oynanacağı Twente Stadı'nda TSİ 20.00'de yapacak.

İdmandan önce teknik direktör İsmail Kartal ve 1 futbolcu, TSİ 19.30'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.