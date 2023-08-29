Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarına devam etti
Giriş Tarihi: 29.8.2023 23:39

Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarına devam etti

AA
Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarına devam etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş mücadelesinde 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşti. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel idmanlarla tamamlandı.

Yarın saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Hollanda'ya gidecek sarı-lacivertliler, maçtan önceki son antrenmanını, karşılaşmanın oynanacağı Twente Stadı'nda TSİ 20.00'de yapacak.

İdmandan önce teknik direktör İsmail Kartal ve 1 futbolcu, TSİ 19.30'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Son dakika: AFAD duyurdu! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Ünlü fast food zincirinin Taksim şubesi çalışanlarından müşteriye meydan dayağı... Çocukların korku çığlığı caddede yankılandı
Son dakika: Masada kritik konular var! Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Mecburiyetten devren muhalefet
Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fred’den daha iyisi geliyor
Uğur Dündar Atatürk'ü ve Büyük Taarruz'u anmayan Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Sözcükler yetersiz kalıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarına devam etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA