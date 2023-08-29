Molde maçı öncesi usta yazardan Galatasaray'a eleştiri: "Büyük endişe yarattı"

'BEN ROSENBORGLUYUM MOLDE'Yİ GÖRMEK İSTEMEM!'

İlk maçta G.Saray'a galibiyeti getiren Midtsjö, eski bir Rosenborg oyuncusu olduğunu hatırlatıp "Elbette Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemem" dedi. Her zaman hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Norveçli orta saha, şöyle devam etti: "Geçen sezon gerçekçi olmak gerekirse benim için en iyi sezonum değildi. Birçok iyi oyuncu var ve hoca için de seçmek zor. Benim için özel bir goldü. Rosenborg ile Molde arasında bir rekabet var. Ben Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemem elbette. Ben eski bir Rosenborg oyuncusuyum."

