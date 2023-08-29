Molde maçı öncesi usta yazardan Galatasaray'a eleştiri: "Büyük endişe yarattı"

Şampiyonlar Ligi Play-off rövanş maçında bugün temsilcimiz Galatasaray ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Molde'yi ağırlayacak. Skor avantajını elinde bulunduran Cimbom, Molde'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.
OKAN BURUK'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk maçtaki hatalardan ders çıkardıklarını söyledi. Takımın tam olarak kendini bulması için milli maçlardan dolayı verilen arayı hedeflediklerini belirten Buruk, şu sözlerle Molde maçını ve sonrasındaki planlarını özetledi: "Geçen sezon şampiyonluk hedefi vardı. Şampiyonluk ne kadar önemliyse Şampiyonlar Ligi de o kadar önemli. İnşallah maç sonu Şampiyonlar Ligi'ne girişi kutlarız. Heyecan duyuyoruz Devler Ligi için. 'Baskı var mı' diyorlar. Var ve olacak. Bunlar bizi maça hazırlar. G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ne net şekilde ihtiyacı var. Ligi 13. bitiren takım, bir sonraki sezon şampiyon oluyor sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye yaklaşıyor. Hayalimiz artık yakın."
TFF'YE TEŞEKKÜR
"Torreira'nın dönmesi, Tete'nin daha hazır olması bizim için önemli. İcardi bizim için kilit bir isim. Sadece golcü değil, karakteriyle de takımın lokomotifi. Her maç oynatınca kafamızda korku oluyor. Sakatlanır mı diye... Milli takım arası var, dinlenmesi için fırsat olacak. Lig maçlarının ertelenmesini doğru buldum. Tüm takımlar playoff oynuyor. Normal bir grup maçı oynamıyoruz. TFF'nin kararı doğru ve yerinde. TFF'ye teşekkür ediyorum."
YUNUS'U TUTAMADIK!
"Yunus'u uzun süre gitmek istediğini belirtti ve mecburen en sonunda izin verdik. Biz de takviyeler yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girersek büyük bir koz olur. En iyisini almak isteyince zorlanıyorsunuz, süre geçiyor. Başka takımlar da istiyor."
'BEN ROSENBORGLUYUM MOLDE'Yİ GÖRMEK İSTEMEM!'
İlk maçta G.Saray'a galibiyeti getiren Midtsjö, eski bir Rosenborg oyuncusu olduğunu hatırlatıp "Elbette Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemem" dedi. Her zaman hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Norveçli orta saha, şöyle devam etti: "Geçen sezon gerçekçi olmak gerekirse benim için en iyi sezonum değildi. Birçok iyi oyuncu var ve hoca için de seçmek zor. Benim için özel bir goldü. Rosenborg ile Molde arasında bir rekabet var. Ben Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemem elbette. Ben eski bir Rosenborg oyuncusuyum."
BÜLENT TİMURLENK: GÜÇ GÖSTERİSİ GEREKLİ
G.Saray, Şampiyonlar Ligi grubu için kurulmuş ama bir türlü birlikte sahne alamayan kadro ile 5 maçı oynadı. Üstelik şampiyon kadrodan Rashica ile Zaniolo gitmiş ve Torreira sakatken. Şampiyonluğu getiren formül neyse artık hükmü yok. Molde ile ilk maçta, rakipten 15 hücum yiyen, 3 direk arasına 8 isabetli şut gelen G.Saray'ın imdadına kalitesi yetişti.
"TAKIM SAVUNMASI ENDİŞE YARATTI"
Sergio'nun frikiği takımı komadan çıkartıp İcardi'nin eşsiz vuruşu ile oyunu kendi lehine çevirmişken 2. yarıda neredeyse sıfıra yakın takım savunması büyük endişe yarattı. Bu tabloda galibiyet çıkarmak futbolda büyük lüks. Dolayısı ile bu akşam G.Saray'ın taraftarı önünde yine tam kadro olmasa da bir güç gösterisi yapması gerekiyor. Ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynayacağı maçlarda 'favori benim' cümlesinin altını dolduracak bir oyuna ihtiyacı var…
Orta saha transferi, Nelsson giderse Ramos ihtimali bütün bunlar 1 Eylül sonrası da halledilebilir. Mühim olan, bu akşam hücum zenginliğinin yanında kanatlarını iyi kullanan rakibe karşı doğru kademeyi yapmak ve geride kalan 2 Avrupa maçındaki gibi kalesini gole kapatmak.