Okan Buruk’tan Icardi ve transfer açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Molde'yi sahasında 2-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, hazır olmadıklarını ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın kendileri için önemli bir değer olduğunu söyledi. Buruk, "Özellikle ilk yarıda daha istekliydik. Rakibimizin geçişlerden bulduğu pozisyonlar tehlike yarattı. İlk yarıyı 1-0 tamamladık. Topa sahip olmayı istiyorduk ama zaman zaman top kayıpları yaptık. Bizden top almaya çalışmayan takıma toplar kaybettik. İkinci yarı daha fazla şans bulduk ama ceza sahası çevresinde yanlış tercihler yaptık. Kalitemizi yansıtsaydık 2-0'ı bulup daha rahat bir maç geçirebilirdik. Rakibimiz topu kazandığında önemli ataklar yaptı. Verdiğimiz pozisyonlar oldu. 1-1'den sonra üzerimizde baskı oluştu. Son 10 dakikayı daha rahat geçirdik. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bizle alakalı konuşacak olursak tam takım değiliz. İki tane çok iyi kanat oyuncumuz var ama hazır değiller. Yunus gitmek istiyordu ve onu göndermek zorunda kaldık. Midtsjö'nün de transferle ilgili görüşmeleri var. O da bizimle beraber olamadı. Çok hazır olmadığımızı söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi'ne kalarak ülke puanına ve Galatasaray'a katkı sağladık. Maddi ve manevi bizim için çok büyük değer. Gaziantep maçıyla milli araya gireceğiz. Bizim için bir nefes alma süresi olacak. Milli takım arası sonrası daha iyi bir duruma geleceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.



"AZ BİR SÜREMİZ KALDI, 4 EYLÜL'E KADAR LİSTEYİ VERMEMİZ GEREKİYOR"



Transfer çalışmaları için az bir sürelerinin kaldığını aktaran Buruk, "Bu maçlardan sonra sıcağı sıcağına çok transfer düşünürsünüz ama bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum. Ayrılacak ve ayrılmak isteyen oyuncular var. Onun yanında Şampiyonlar Ligi için elimizde çok ciddi bir koz var. Çok az da bir süremiz kaldı. 4 Eylül'e kadar listeleri vermemiz gerekiyor. 2 veya 3 transfer düşünüyoruz ama aramızdan ayrılacak arkadaşlar da bu rakamı belirleyecek. Transfer kolay olmuyor. Bazen kulüpleri bırakmıyor. Oyuncuların bazen Süper Lig ilk tercihi olmuyor. İnşallah projelerimizi anlatır ve bu dönemde iyi oyuncular aramıza katarız" şeklinde konuştu.



"15 YIL SONRA İLK DEFA BİR TÜRK TAKIMI, ÖN ELEMEDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDI"



Molde'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Buruk, hedefledikleri şeyi başardıklarını vurgulayarak, "Çok geç oluşan bir takımız. Tete bugün ilk defa 11'de oynadı. Kerem Demirbay da aynı şekilde. Oyuncuların birbirini tanıma ve formlarını artırma durumu, oynadıkça artacak. Zamanla birbirine daha fazla alışacaklar. Antep maçını da atlatırsak sonuç anlamında bizim için iyi bir süreç olacak. Zaha ve Ziyech gibi iki oyuncumuzu kullanamadık. Bununla ilgili çok fazla konuşmuyoruz ama bu oyuncular sahada olsaydı, bize önemli katkı sağlayabilirdi. Burayı kazanarak geçmek önemliydi. Ülke puanına önemli bir katkı yaptık. 15 yıl sonra ilk defa bir Türk takımı, ön elemeden Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Hepimiz daha iyi oyunla, daha iyi sonuç istiyoruz ama rakibimiz çok hazır durumdaydı. Koşan ve mücadele eden, atletik bir takımdı. Avrupa Ligi'nde onları takip edip neler yaptığını daha iyi görürüz" açıklamasında bulundu.



"OYUNU İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLECEK BİR OYUNCU İSTİYORUZ"



Orta saha bölgesine bir transfer yapmak istediklerini yineleyen Buruk, aradıkları oyuncu profiliyle ilgili olarak ise şunları söyledi:



"O bölgeye bir transfer yapmayı istiyoruz. Oyunu iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu istiyoruz. Lucas bugün öne doğru da gitti. Bu özelliğe de sahip. Bizim düşündüğümüz profil bu. Çok da kolay değil çünkü istediğiniz oyuncuyu net bulamıyorsunuz. Bir sürü farklı faktör var. İlgilendiğimiz oyuncular var ama elimizde şu an net bir isim yok."



"BURADA YARIŞMAMIZ GEREKİYORDU VE YARIŞTIK"



Takıma yeni katılan oyuncuların birçoğunun kampa yetişmemesinin önemli bir faktör olduğunu belirten Buruk, "Kamp çok önemli. Tam takım gittiğinizde her şey mükemmel oluyor. Kampta, Icardi, Tete, Kerem Demirbay, Torreira ve Angelino yoktu. Yavaş yavaş geldiler. Bizle kamp görmeden sezona başladılar. O süreçte onları hazırlıyoruz. Çok sağlıklı bir şekilde hazırlanamadık. Burada yarışmamız gerekiyordu ve yarıştık. Doğru işler yaptık. Bugünden daha iyi olup hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde kendimizi göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.



"AVRUPA ARENASINDA İSMİMİZİN TEKRAR KONUŞULMASINI İSTİYORUZ"



Şampiyonlar Ligi grup kuralarıyla ilgili düşüncelerini paylaşan tecrübeli teknik adam, "Son şampiyonlar Ligi maceram Başakşehir'deydi. Oradaki kura şansı iyi değildi. İnşallah öyle bir kura olmaz. Oradaki takımlar gerçekten iyi takımlar. 2'nci ve 3'üncü torbadan gelen takımlar önemli olacak. Çok fazla da takılmamak gerekiyor. İyi özellikleri olan farklı takımlar gelecek. Bu maçlarda daha iyi işler yapma şansımız da var. Bu maçların konsantrasyonu farklı oluyor. Oynayacağımız maçların sertliği bizim de hoşumuza gidebilir. Önemli olan orada ne yapacağımız. Çok hazır çıkarsak eğer Avrupa arenasında ismimizin tekrar konuşulmasını istiyoruz" dedi.



"ICARDI'DE SİNİR SIKIŞMASI OLDU"



Maçın ardından stattan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili olarak ise Buruk, "Darbeden dolayı bir sinir sıkışması oldu. İkinci yarı 10-15 dakika bakmak istedi. Sonrasında devam etmek istedi. O yüzden değişiklik yapmadık. Yarın sabah daha net bir şekilde çıkar. Herhangi bir adale sakatlığı değil" diyerek sözlerini noktaladı.