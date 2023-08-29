Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi’den istifa açıklaması! Sergio Ramos, Talisca, Dusan Tadic, Halil-Rashica sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Birçok konuyla ilgil konuşan Çebi, kendisiyle ilgili çıkan istifa haberlerine de yanıt verdi.

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben, şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Beşiktaş söz konusu olduğu zaman, bizim için şov hiçbir zaman olmadı. 600-700 milyonluk sponsorluk sözleşmesi imzalarken konuşacaktım ama öne almak zorunda kaldık.

"İŞİMİN BAŞINDAYIM"

İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak. Biz geldiğimizde bu kulübün elektriği yoktu. Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar.