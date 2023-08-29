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Giriş Tarihi: 29.8.2023 10:48

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Batshuayi giderse Alfredo Moreles gelecek!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Batshuayi giderse Alfredo Moreles gelecek!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe yönetimi Michy Batshuayi için cazip bir teklif gelirse satışına izin verecek. Eğer Belçikalı yıldızın satışı gerçekleşirse yönetim, bonservisi elinde olan Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos’u transfer edebilir.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Sarı-Lacivertli kulübün Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'ye teklifler gelmeye devam ediyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Batshuayi için gelen teklifleri yeterli bulmadı.

ALTERNATİFİ ALFREDO MORELOS

Ancak teklifler istenilen rakamlara ulaşırsa Fenerbahçe yönetimi Michy Batshuayi'nin transferine izin verebilecek. Bunun üzerine Fener yönetimi Batshuayi'nin alternatiflerine yönelmiş durumda. Yine gelen bilgilere göre Belçikalı golcü için istenilen rakam teklif edilirse Fenerbahçe şu anda boşta olan Kolombiyalı yıldız golcü Alfredo Moreles'i kadrosuna katmak istiyor.

Ama bu transfer için öncelikle Batshuayi'nin değerini bularak satışının gerçekleşmesi gerekiyor. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Morelos son olarak Glasgow Rangers takımında forma giymişti. 27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morelos güçlü ve atletik fiziğiyle rakip savunlara zorluk çıkartan biri isim.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Batshuayi giderse Alfredo Moreles gelecek!
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