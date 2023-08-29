Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Batshuayi giderse Alfredo Moreles gelecek!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Sarı-Lacivertli kulübün Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'ye teklifler gelmeye devam ediyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Batshuayi için gelen teklifleri yeterli bulmadı.



ALTERNATİFİ ALFREDO MORELOS



Ancak teklifler istenilen rakamlara ulaşırsa Fenerbahçe yönetimi Michy Batshuayi'nin transferine izin verebilecek. Bunun üzerine Fener yönetimi Batshuayi'nin alternatiflerine yönelmiş durumda. Yine gelen bilgilere göre Belçikalı golcü için istenilen rakam teklif edilirse Fenerbahçe şu anda boşta olan Kolombiyalı yıldız golcü Alfredo Moreles'i kadrosuna katmak istiyor.



Ama bu transfer için öncelikle Batshuayi'nin değerini bularak satışının gerçekleşmesi gerekiyor. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Morelos son olarak Glasgow Rangers takımında forma giymişti. 27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morelos güçlü ve atletik fiziğiyle rakip savunlara zorluk çıkartan biri isim.