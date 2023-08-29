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Giriş Tarihi: 29.8.2023 08:11

Son dakika Galatasaray haberi: ‘Dev’ir gitsin Molde’yi!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: ‘Dev’ir gitsin Molde’yi!

Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği Molde’yi bugün sahasında ağırlıyor. Aslan, turu geçerse tarihinde 17. kez Devler Ligi’nde grup aşamasına kalacak.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için G.Saray'ın önünde artık tek maç var! Norveç'te Molde'yi 3-2 deviren sarı-kırmızılılar, bugün TSİ 22.00'de konuk edeceği rakibini de geçerek 4 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmek istiyor. EXXEN ekranlarından yayınlanacak maçta, İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini de yöneten Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Zalgiris ve Olimpija'yı geçen, Molde'yi de ilk maçta sahasında yenen Aslan, en son 2006'da eleme turlarını geçerek gruplara kalmış, sonrasında ise hep direkt katılım göstermişti. 2021- 22 sezonunda PSV'ye evinde 2-1 kaybeden G.Saray, sonrasında çıktığı 17 Avrupa maçında sadece 1 kez (2021-22 Barcelona) mağlup oldu.

GÖZLER TANGOCU'DA

Bonservisi ile kadroya katılan İcardi, Molde deplasmanında 1 gol-1 asistle takımı sırtlamıştı. Arjantinli, bu sezon oynadığı 5 maçta 4 gol attı. Bu akşam gözler yine onun üzerinde olacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: ‘Dev’ir gitsin Molde’yi!
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