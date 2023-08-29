Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Sofyan Amrabat için yeni hamle!

Transfer döneminde Avrupa'da ses getiren takviyelere imza atan Galatasaray, PSG'den Mauro Icardi ile Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ın bonservisini almıştı. Bu isimlerin yanı sıra Angelino, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Siraçhan Nas gibi isimler kadroya dahil edildi.

GÜNDEME YENİ BİR YILDIZ GELDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha pozisyonuna tartışılmayacak bir takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda harekete geçen Cimbom, yeni bir yıldız ismi daha gündemine almış durumda.

CİMBOM'UN HEDEFİ AMRABAT

Galatasaray'ın gündemine aldığı yıldız futbolcunun İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen Sofyan Amrabat olduğu gün yüzüne çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın Faslı futbolcu için Fiorentina ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Buna göre; Galatasaray, Fas ve Hollanda vatandaşlığı bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine resmi teklifini yaptı. Bonuslarla birlikte bu rakamın 15 milyon Euro'yu bulduğu öğrenildi.

AMRABAT İÇİN 25 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Fiorentina Kulübü ise Avrupa'dan birçok kulübün transfer radarında yer alan futbolcu için 25 milyon Euro talep ediyor. Cimbom ile Fiorentina arasındaki transfer pazarlıkları devam ediyor.

UNITED VE NAPOLI DE İLGİ GÖSTERİYOR

Son dönemlerde yıldızı iyice parlayan Sofyan Amrabat'ın adı transferde İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın yanı sıra geçen sezon İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Napoli ile de anılıyor.

FIORENTINA'NIN KARARI

Bu arada İtalya'dan son gelen haberlere göre; Fiorentina Kulübü, Sofyan Amrabat'ın transfer durumu çözülene kadar futbolcuyu as takımda oynatmayı düşünmüyor. Ayrıca futbolcunun antrenmanlara da katılmayacağı belirtiliyor.

AMRABAT'IN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

1.85 boyundaki Sofyan Amrabat, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. 2023 yılıyla birlikte en yüksek piyasa değerine ulaşan Faslı yıldıza güncel verilere göre; 30 milyon Euro değer biçiliyor. (Takvim)