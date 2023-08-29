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Giriş Tarihi: 29.8.2023 23:40

Trabzonspor’da Eren ve Teklic sakatlandı

DHA
Trabzonspor’da Eren ve Teklic sakatlandı

Trabzonspor’da Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in Çaykur Rizespor maçında sakatlandığı açıklandı.

Trabzonspor'da ligin 3'üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen Eren Elmalı ve Tonio Teklic ağrıları sebebiyle sağlık kontrolünden geçti. Futbolcuların müsabakada sakatlandığı kontroller sonrası ortaya çıktı. Bordo-mavili kulüp, Eren ve Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sonrasında sol kalçasında ağrı şikayeti bulunan oyuncumuz Eren Elmalı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Yine Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sırasında ayak bileğinde ağrı hisseden oyuncumuz Tonio Teklic'e yapılan muayene ve MR görüntülemesinde ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullandı.

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Trabzonspor’da Eren ve Teklic sakatlandı
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