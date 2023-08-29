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Giriş Tarihi: 29.8.2023 19:27

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA
Trendyol Süper Lig’de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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