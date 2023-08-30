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Giriş Tarihi: 30.8.2023 22:40

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı

DHA
Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmandan önce Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla idman sahasının ortasında Türk bayrağı açarak poz verdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar taktik çalıştı. İdmana sakatlıkları bulanan Arthur Masuaku ve Daniel Amartey katılmadı.

Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Beşiktaş Stadı'nda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

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Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı
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