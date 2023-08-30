Fenerbahçe’de Michy Batshuayi’nin yerine Alfredo Morelos geldi!

Bu sezon şampiyonluk için yıldızlarla dolu kadro kuran Fenerbahçe, santrfor mevkiinde bir değişikliğe imza attı. Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun arkasında kulübede kalan ve ayrılmak isteyen Michy Batshuayi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaştı
BATSHUAYI YERİNE MORELOS GELDİ
Belçikalı forvetin yerine de hemen bir transfer gerçekleştirildi. Kanarya, Kolombiyalı santrfor Alfredo Morelos'u renklerine bağladı. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki futbolcu dün gece menajeriyle İstanbul'a geldi.
KİMDİR?
Ülkesinde Medellin forması giyen Morelos, Finlandiya'da da HJK Helsinki'de oynadı. 2017-18'de imza attığı Rangers ile sözleşmesi bu sezon sona erdi. 2018-19'da İskoçya Ligi'nde 18 golle, 2019-20'de de Avrupa Ligi elemelerinde 8 golle kral oldu.