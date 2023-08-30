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Giriş Tarihi: 30.8.2023 10:10 Son Güncelleme: 30.8.2023 10:12

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin yerine Alfredo Morelos geldi!

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi’nin yerine Alfredo Morelos geldi!

Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe, Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi yerine yeni forvetini buldu. Bir süredir görüşme yaptığı Rangers'ın forveti Alfredo Morelos ile anlaşmaya vardı. Kolombiyalı yıldız dün gece İstanbul'a geldi. Batshuayi'nin ise Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a gideceği ortya çıktı.

Bu sezon şampiyonluk için yıldızlarla dolu kadro kuran Fenerbahçe, santrfor mevkiinde bir değişikliğe imza attı. Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun arkasında kulübede kalan ve ayrılmak isteyen Michy Batshuayi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaştı

BATSHUAYI YERİNE MORELOS GELDİ

Belçikalı forvetin yerine de hemen bir transfer gerçekleştirildi. Kanarya, Kolombiyalı santrfor Alfredo Morelos'u renklerine bağladı. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki futbolcu dün gece menajeriyle İstanbul'a geldi.

Oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. En son İskoçya kulüplerinden Rangers'ta forma giyen ve geçen sezon 44 resmi maça çıkıp 11 gol atan futbolcunun, Fenerbahçe'de 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.



KİMDİR?
Ülkesinde Medellin forması giyen Morelos, Finlandiya'da da HJK Helsinki'de oynadı. 2017-18'de imza attığı Rangers ile sözleşmesi bu sezon sona erdi. 2018-19'da İskoçya Ligi'nde 18 golle, 2019-20'de de Avrupa Ligi elemelerinde 8 golle kral oldu.

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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin yerine Alfredo Morelos geldi!
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