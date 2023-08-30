Fenerbahçe’de Michy Batshuayi’nin yerine Alfredo Morelos geldi!

Bu sezon şampiyonluk için yıldızlarla dolu kadro kuran Fenerbahçe, santrfor mevkiinde bir değişikliğe imza attı. Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun arkasında kulübede kalan ve ayrılmak isteyen Michy Batshuayi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaştı