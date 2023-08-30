Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu belli oldu
Giriş Tarihi: 30.8.2023 12:36

Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin Twente maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu’nda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Samet Akaydin, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor kafilede yer almadı.

Fenerbahçe, 31 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçı için Hollanda'ya hareket etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, Luan Peres, Emre Mor ve Miha Zajc'ın yanı sıra Samet Akaydin kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Doğukan Demir, Alexander Djiku, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Fred Santos, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
Cesaretleri var mı buna?
Son dakika: Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal edildi
Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 5 yaralı
Nasıl olsa yalancıyı öpmüyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?
Türkiye "Bölgesel Batarya Üretim Üssü" olacak! 43 milyar liralık yatırım
Milyarlık miras davasının acılı kadını SABAH’a konuştu: Tek suçum sevmekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA