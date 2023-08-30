Galatasaray’a Ramos’tan daha büyüğü geliyor! Flaş paylaşım dikkat çekti...

Norveç ekibi Molde'yi Icardi ve Angelino'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran Galatasaray'da gözler son transferlere çevrildi.
RAMOS İÇİN TEKRAR HAREKETE GEÇİLDİ
Bir süredir İspanyol yıldız Sergio Ramos ile görüşmeler yapan Galatasaray, bu transferde Şampiyonlar Ligi kartını oynamak istiyor. İspanyol stoperin transferi için yeniden harekete geçen Galatasaray bu işi bitirmek istiyor.
"BİZE RAMOS'U GETİR"
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Cimbom, yeni bir sponsorluk anşlaşmasına imza attı. Sarı-Kırmızılılar, GKN Kargo ile olan iş birliğini güçlendirdi. Bir taraftar, sosyal medya üzerinden GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek'e "Bize Ramos'u getir" dedi.
"DAHA BÜYÜĞÜ GELİYOR"
Galatasaray'ın yurt içi ve Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu maçlarında forma kol sponsoru olan ve yeni anlaşma ile iş birliği yapan GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek'in bir Galatasaray taraftarına verdiği cevap gündem oldu. Akyürek, "Daha büyüğü geliyor" ifadelerini kullandı.