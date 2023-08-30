Galatasaray’a Ramos’tan daha büyüğü geliyor! Flaş paylaşım dikkat çekti...

"BİZE RAMOS'U GETİR"

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Cimbom, yeni bir sponsorluk anşlaşmasına imza attı. Sarı-Kırmızılılar, GKN Kargo ile olan iş birliğini güçlendirdi. Bir taraftar, sosyal medya üzerinden GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek'e "Bize Ramos'u getir" dedi.

"DAHA BÜYÜĞÜ GELİYOR"

Galatasaray'ın yurt içi ve Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu maçlarında forma kol sponsoru olan ve yeni anlaşma ile iş birliği yapan GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek'in bir Galatasaray taraftarına verdiği cevap gündem oldu. Akyürek, "Daha büyüğü geliyor" ifadelerini kullandı.