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Giriş Tarihi: 30.8.2023 14:58 Son Güncelleme: 30.8.2023 15:02

Galatasaray'a Ramos'tan daha büyüğü geliyor! Flaş paylaşım dikkat çekti...

Galatasaray’a Ramos’tan daha büyüğü geliyor! Flaş paylaşım dikkat çekti...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray'da gözler yeni yapılacak olan transferlere çevrildi. 30 milyon Euro'luk ayak bastı parasını kazanan Cimbom'da hareketlilik yaşanıyor. Aslan, GKN Kargo ile olan iş birliğini güçlendirirken, bir taraftar ile GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek arasında geçen transfer sohbeti dikkat çekti.

Norveç ekibi Molde'yi Icardi ve Angelino'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran Galatasaray'da gözler son transferlere çevrildi.

RAMOS İÇİN TEKRAR HAREKETE GEÇİLDİ

Bir süredir İspanyol yıldız Sergio Ramos ile görüşmeler yapan Galatasaray, bu transferde Şampiyonlar Ligi kartını oynamak istiyor. İspanyol stoperin transferi için yeniden harekete geçen Galatasaray bu işi bitirmek istiyor.

"BİZE RAMOS'U GETİR"

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Cimbom, yeni bir sponsorluk anşlaşmasına imza attı. Sarı-Kırmızılılar, GKN Kargo ile olan iş birliğini güçlendirdi. Bir taraftar, sosyal medya üzerinden GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek'e "Bize Ramos'u getir" dedi.

"DAHA BÜYÜĞÜ GELİYOR"

Galatasaray'ın yurt içi ve Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu maçlarında forma kol sponsoru olan ve yeni anlaşma ile iş birliği yapan GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek'in bir Galatasaray taraftarına verdiği cevap gündem oldu. Akyürek, "Daha büyüğü geliyor" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'a Ramos'tan daha büyüğü geliyor! Flaş paylaşım dikkat çekti...
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