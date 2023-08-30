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Giriş Tarihi: 30.8.2023 11:19

Galatasaray'a Zeki Çelik müjdesi! Roma kararını veriyor

Galatasaray’a Zeki Çelik müjdesi! Roma kararını veriyor

Roma, Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen milli futbolcu Zeki Çelik'i göndermeyi hedefliyor. Zeki'nin bölgesine Rasmus Kristensen'i kiralık olarak transfer eden Roma, Zeki'yi elinden çıkarmak istiyor.

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, dün Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir liste vermek isteyen Cimbom, son hamlelerini yapmak istiyor.

ROMA'DAN MÜJDE

Sağ bek Sacha Boey'nin yanına bir transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray, milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine almıştı. Roma'dan Aslan'a müjdeli bir haber geldi.

Calcio Mercato'nun haberine göre, Leeds United'dan sağ bek oyuncusu Rasmus Kristensen'i kiralık olarak kadrosuna katan Roma, Zeki Çelik'in gitmesine sıcak bakıyor. Milli oyuncunun durumunu yakından takip eden Galatasaray, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberde, İtalyan kulübünün Zeki Çelik için kiralık transfer fikrine açık olduğu ve Galatasaray'ın Zeki ile yakından ilgilendiği kaydedildi.

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Galatasaray'a Zeki Çelik müjdesi! Roma kararını veriyor
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