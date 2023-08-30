Galatasaray’a Zeki Çelik müjdesi! Roma kararını veriyor

Calcio Mercato'nun haberine göre, Leeds United'dan sağ bek oyuncusu Rasmus Kristensen'i kiralık olarak kadrosuna katan Roma, Zeki Çelik'in gitmesine sıcak bakıyor. Milli oyuncunun durumunu yakından takip eden Galatasaray, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberde, İtalyan kulübünün Zeki Çelik için kiralık transfer fikrine açık olduğu ve Galatasaray'ın Zeki ile yakından ilgilendiği kaydedildi.

