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Giriş Tarihi: 30.8.2023 14:35 Son Güncelleme: 30.8.2023 14:41

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye davullu gönderme!

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye davullu gönderme!

Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran Galatasaray, bugün çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı hesaptan yapılan Şampiyonlar Ligi paylaşımında yer bir davul dikkat çekerken, bu davulun Fred transferine gönderme olarak konulduğu yorumu yapıldı.

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Molde'yi Icardi ve Angelino'nun golleriyle 2-1 geçen temsilcimiz Galatasaray, tarihinde 17. kez gruplara kalmayı başardı.

VİDEODA YER ALAN DAVUL DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi müziğiyle yapılan paylaşımda yer alan bir davul dikkat çekti.

Paylaşımda yer alan davul, Fenerbahçe'nin Fred transferini duyurduğu videodaki davula gönderme olarak yorumlandı. Galatasaray, hazırladığı bir video ile "Şampiyonlar Ligi müziği Ali Sami Yen'de yeniden yankılanıyor." notunu düştü.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye davullu gönderme!
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