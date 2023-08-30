Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye davullu gönderme!

VİDEODA YER ALAN DAVUL DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi müziğiyle yapılan paylaşımda yer alan bir davul dikkat çekti.

Paylaşımda yer alan davul, Fenerbahçe'nin Fred transferini duyurduğu videodaki davula gönderme olarak yorumlandı. Galatasaray, hazırladığı bir video ile "Şampiyonlar Ligi müziği Ali Sami Yen'de yeniden yankılanıyor." notunu düştü.