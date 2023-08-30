İsmail Kartal'dan transfer sözleri! "Rakibimizi yenmiş olsak da..."

"LIVAKOVIC'IN PERFORMANSI BİZİ MEMNUN EDİYOR"

Takımın yeni transferlerinden Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili olarak ise İsmail Kartal şunları söyledi:

"Livakovic, çalışmayı seven bir oyuncu. Gerçekten antrenmanlarda ortaya koyduğu performansla uyum sağlamış gözüküyor. Performansı bizi memnun ediyor."

Gece saatlerinde İstanbul'a gelen ve bonservisi elinde olan Alfredo Morelos ile ilgili ise tecrübeli teknik adam, "Morelos ile ilgili kesinleşmiş bir şey yok. Bu süreci başkanımız ve yöneticilerimiz yürütüyor" açıklamasında bulundu.