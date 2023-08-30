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Giriş Tarihi: 30.8.2023 22:43

Kenan Yıldız, 4 yıl daha Juventus'ta

İHA
Kenan Yıldız, 4 yıl daha Juventus’ta

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Kenan Yıldız, Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşme yeniledi. Temmuz 2022'de Juventus'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 19 yaş altı takımında forma giymişti. Kenan, bu sezon A takım ile Serie A'da 2 müsabakaya çıkarken 16 dakika görev aldı.

İmza töreninde duygularını aktaran genç oyuncu, "Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum, neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi. Hedeflerim her gün gelişmek, sahada çalışarak mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışarak Juventus'ta sürdürmek. Bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum ama çok çalıştım ve umarım böyle devam edebilirim" ifadelerini kullandı.

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Kenan Yıldız, 4 yıl daha Juventus'ta
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