Son dakika haberi: Bruma ve Valencia fırtınası! Fenerbahçe’den sonra...

Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılan Bruma ve Enner Valencia, yeni takımlarında attıkları goller ile tüm dikkatleri üzerine çektiler. Bir yandan Bruma, takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı golü atarken, diğer yandan Enner Valenica tek maçta attığı goller ile parmak ısırttı.

BRUMA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ



Fenerbahçe'de göreve getirilen Jorge Jesus, Portekiz'den tanıdığı Lincoln Henrique ve Bruma'nın transfer edilmesini istemiş ve iki futbolcu da kadroya katılmıştı. Lincoln Henrique, Jesus'un vazgeçilmezi olurken Bruma'ya şans vermedi. Bruma'yı lig kadrosuna dahil etmeyen Jesus, Portekizli futbolcunun Braga'ya transferine de onay vermişti. Fenerbahçe forması ile toplam 5 resmi maça çıkan Bruma, söz konusu maçlarda 1 kez asist performansı sergiledi.

BRAGA, BONSERVİSİNİ ALDI



İlk aşamada yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'den kiralayan Braga, performansından memnun kaldığı Bruma'nın bonservisini ödeme kararı aldı. Braga transfer için sarı-lacivertli kulübe 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

ATTIĞI GOL İLE TAKIMINI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIDI



Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında Braga, Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Braga 1-0'lık skorla kazandı ve adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. Müsabakadaki tek gol eski Fenerbahçeli futbolcu Bruma'dan geldi. Öte yandan Portekizli futbolcunun attığı golden sonraki sevinci dikkat çekti. Bruma, Portekiz temsilcisi Braga ile toplam 27 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 7 asit üretti.

ENNER VALENCIA, INTERNACIONAL'E TRANSFER OLDU



Brezilya temsilcisi Internacional, Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia'yı kadrosuna dahil etti. Ekvadorlu forvetin, Internacional'de 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Enner Valencia'nın sözleşme süresinin 3 yıl olduğu kaydedildi.

SEZONU GOL KRALI OLARAK TAMAMLADI



Takımın başına Jorge Jesus'un geçmesiyle birlikte takımın birinci forveti olan Enner Valencia, 2022-2023 sezonuna adeta fırtına gibi başladı. Süper Lig'in ilk 3 maçında rakip filelere ikişer gol atan Valencia, 4. haftada deplasmanda Konyaspor ile oynanan müsabakada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmış ve bu da kendisinin Fenerbahçe kariyerindeki ilk kırmızı kartı olarak kayıtlara geçmişti. 9. haftada Karagümrük'e karşı 3 gol atan Valencia, ilk kez hat-trick yaparken, 21. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde de fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Valencia, Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir maçta 4 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu. Sezon sonunda 87 golle ligin en golcü takımı Fenerbahçe'de, Enner Valencia 29 golle gol krallığında zirvede yer aldı.

TEK MAÇTA 2 GOL BİRDEN ATTI



Güney Amerika Libertadores Kupası Çeyrek Final maçında Internacional ve Bolivar karşı karşıya geldi. Müsabakayı Internacional 2-0'lık skorla kazandı ve yarı finale yükseldi. Maçtaki goller eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geldi. 2 gol birden atan Ekvadorlu futbolcu, gösterdiği bu performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.