Spor federasyonları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu mesajında, Türk milletinin dünya tarihine geçen bağımsızlık mücadelesinin simgesi 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı onur ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "30 Ağustos; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde Türk ulusunun şanlı ordusuyla birlikte yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanı, kutsal vatan topraklarının ebedi olarak düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen unutulmaz bir zaferdir. Cumhuriyetimizin 100. yılında aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu cennet vatanı armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu da mesajında, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu ise mesajında, bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferi olan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünün en içten coşkuyla kutlandığı belirtilerek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu ise mesajında, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 101 yıl önce 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırıldığı hatırlatılarak, "Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve şükran ile anıyor; istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Güreş, boks, cimnastik, halter, tekvando, tenis, atletizm, okçuluk, judo, eskrim, özel sporcular, modern pentatlon, hokey, bisiklet, atıcılık ve avcılık, bedensel engelliler gibi bir çok spor federasyonu da yayınladıkları mesajlar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

"ÜÇ BÜYÜKLER"DEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Büyük Taarruz'un zaferle neticelenip Türk'ün vatanını geri alışını müjdeleyen büyük günümüz, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Esaret zincirlerini ilelebet kırdığımız, 1926'dan bu yana her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız bayramımız, yetişen nesiller tarafından da gururla kucaklansın, Ata'mızın hür ve aydınlık yolu Türk milletine daima ışık tutsun." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Bugün, tarihimizin gurur dolu zaferlerinden birini kazandığımız 30 Ağustos... Bugün, Dumlupınar'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında ilan ettiğimiz şanlı zaferimizin günü... Bugün, 100. yılını büyük bir heyecanla yaşadığımız Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı o en özel tarih... Tarihten bugüne, kuruluşundan sonsuzluğa, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin izinden yürüyen kulübümüz, milli değerleri benliğinde hissediyor, yarıştığı her alanda ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşımaya şiar edinen sporcularıyla zaferlere koşuyor, durmaksızın yeni hedeflere yürüyor!" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü ise başkan Ahmet Nur Çebi'nin şu mesajını paylaştı:

"Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, milletimizin azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle taçlanmıştır. Anadolu topraklarının dünya var oldukça Türk yurdu olarak kalacağını ispatlayan şanlı zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. 'Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir' diyen bir liderin nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen bekçisi olacaktır."

Öte yandan, birçok kulüp de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.