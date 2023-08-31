Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde güçlü rakiplerle karşılaşacak

Geçen sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılan sarı-kırmızılılar, 3 tur geçerek yükseldiği grup aşamasında oldukça zorlu kulüplerle karşılaşacak.

BAYERN MÜNİH

Galatasaray'ın 1. torbadan gelen rakibi Bayern Münih, kazandığı 6 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin 3. en başarılı takımı unvanını Liverpool ile paylaşıyor. Alman ekibi ayrıca çıktığı 5 finalden de mağlup ayrıldı.

"Devler Ligi"ndeki son şampiyonluğunu 2020'de elde eden Bayern Münih, son 3 yıldır organizasyona çeyrek finalde veda ediyor.

Bayern Münih ayrıca Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonluğunu ise üst üste 11 sezondur kimseye bırakmadı.

MANCHESTER UNİTED

Galatasaray'ın 2. torbadan çektiği Manchester United, her ne kadar Avrupa'nın köklü kulüplerinden biri olsa da efsane teknik direktör Alex Ferguson'ın emekliye ayrıldığı 2013'ten beri Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı yakalayamadı.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 3 kez (1968, 1999, 2008) kazanan Manchester United, 2009 ve 2011 yıllarında ise final oynadı. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde 2011'den bu yana çeyrek finalden ötesini göremedi.

Manchester United, 20 kupayla en başarılı takım unvanını elinde tuttuğu İngiltere Premier Lig'de de 2013'ten beri şampiyonluğa ulaşamadı.

KOPENHAG

Galatasaray'ın 3. torbadaki rakibi ise maçlarını, sarı-kırmızılıların 2000 UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda oynayan Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu.

Daha önce 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Kopenhag, en iyi derecesini 2010-11 sezonunda son 16 turuna çıkarak elde etti.

Danimarka Süper Ligi'ni son 2 yıl da dahil 15 kez kazanarak ülkesinin rekorunu KB ile paylaşan Kopenhag'ın, Avrupa kupalarındaki en iyi derecesi ise UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonunda oynadığı çeyrek final oldu.