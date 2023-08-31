İsmail Kartal'dan rekor açıklaması! "Avrupa'da ilk Türk takımı olduk..."

"BU AKŞAM KING, OYNAMAYI HAK ETMİŞTİ"

İkinci yarının başında oyuna giren Joshua King ile 83'üncü dakikada yerini Djiku'ya bırakan İsmail Yüksek ile ilgili gelen bir soruya ise İsmail Kartal şöyle cevap verdi:

"Oynayan ya da oynamayan bütün oyuncular çok iyi çalışıyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Birçok oyuncum, oynamayı hak etmesine rağmen onları oynatamadığım için çok üzülüyorum. Bu akşam King, oynamayı hak etmişti. Antrenmanlarda bunu gösteriyordu. Kendisine şans verdim ve o da iyi değerlendirdi. İsmail, takımda en çok oynayan oyuncularımızdan. Kendisi her geçen gün gelişim içerisinde. Ligde oynayacağımız maçta onun bölgesinde kullanacağım başka oyuncum yok. Hem onu dinlendirmek hem de Djiku'yu oyuna alarak orayı biraz daha tutmak istedik."