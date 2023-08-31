Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a para cezası!
Giriş Tarihi: 31.8.2023 18:14 Son Güncelleme: 31.8.2023 18:15

PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a para cezası!

DHA
PFDK’dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ’a para cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da aynı sebepten dolayı 400 bin TL para cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 31 Ağustos 2023 tarihli kararları açıklandı. TFF'nin sitesinde yer alan kararlar şu şekilde;

"1-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 26.08.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.–ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F ve KUZEY ÜST G2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. masörü OSMAN DURAN 'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi SERKAN GÜRBÜZ 'ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi MAHMUT UĞUR ÇİLKIZ 'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi AYKUT KARAKAYA'nın, 27.08.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
3-KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 26.08.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. görevlisi SERKAN REÇBER 'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 27.08.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
5-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,
BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın, 08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
Son dakika: İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika: Türkiye ekonomisi büyümede hız kesmiyor! Bakan Mehmet Şimşek: Refah artışı tüm kesimlerle paylaşılacak
Fondaş Halk TV’de İstiklal Marşı’na saygısızlık: 3 ayda bir kutlayıp dinlemek lüzumsuz!
Neler oluyor Afrika’da?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Başkan Erdoğan: Sadece oyun kuran değil oyunları bozan bir ülkeyiz
BAE ile ekonomik ilişkilerde yeni dönem başlıyor: Dev anlaşma yürürlüğe giriyor! Türkiye Körfez'in en büyük ticaret partneri
Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a para cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA