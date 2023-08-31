Şenol Güneş’ten Konferans Ligi yorumu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında sahasında karşılaştığı Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Geçmiş maçların üstüne koyarak geldik. İyi bir maç oldu. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Kazandık ama pozisyonlara da girdiğimiz bir müsabaka oldu. Rakibimiz uzun topları iyi yapıyordu. Bunun bilincindeydik. Bizim için iyi bir tecrübe oldu diyebilirim. Taraftarımız da bugün bizimle bütünleşti. Pazar günü de yine böyle bir atmosfere ihtiyacımız var. Kiev'in de yetenekli oyuncuları var. Onlar da zor zamanlar geçiriyorlar. Bizim için güzel bir gün oldu. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Galatasaray, Fenerbahçe ve biz tur atladık. Adana Demirspor da inşallah tur atlar. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Avrupa'da puan elde etmemiz için iyi oynamak ve kazanmak zorundayız" dedi.



Taraftar ve camianın birleşmesinin saha içine olumlu olarak yansıdığını dile getiren Şenol Güneş, "Beşiktaş taraftarın sevgisini biliyorum. Taraftarlar bir kulübün sembolüdür. Bizler gidiciyiz ama onlar kalıcı. Bu sevgiyi takım adına kabul ediyorum. Ama sevginin silaha dönüştürülmesi sorun oluşturdu. Sevgi çok büyük bir hazinedir. Ben Beşiktaş taraftarının iyi niyetini biliyorum. Oyuncularımıza ve kulübümüze bu denli destek verildiğinde göreceksiniz ki daha da iyi bir Beşiktaş izleyeceksiniz. Hatalarımızı eleştirirken kendi moralimizi bozmayalım istiyorum. Camiamızın da bu galibiyete ihtiyacı vardı. Onlar için de iyi oldu. Hayat bitecek miydi? Hayır, yine yolumuza bir şekilde devam edeceğiz. Ligde de kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"GÖZE HOŞ GELEN BİR OYUN OYNAMAK KEYİFLİYDİ"

Her maçta üzerine koyarak gittiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ben keyif aldım. Oyunun başından itibaren baskılı bir oyun oynadık. Gol yapamadığımız birçok pozisyonumuz da var. Kanatlarımızı iyi kullanmak, rakibin toplarını kesmek ve oyunu kontrol altında tutmak göze hoş gelen bir oyun oynamak keyifliydi. Taraftarımızın da mutlu olduğunu düşünüyorum. Oyuna sonradan gelen oyuncularımız da önceki maçlara göre daha verimliydi. Özellikle Rebic ve Bahtiyar'ın üzerine koyarak devam ettiğini görüyorsunuz. Verilen arada milli takımlara gitmeyen oyuncularımızı çalıştırıp hazırlayacağız. Transfer sezonu da henüz devam ediyor. Bizden gidecek oyuncular da olabilir. Kadromuza katabileceğimiz oyuncular da olabilir" diye konuştu.



Avrupa'da bu sezon hedeflerinin sorulması üzerine Güneş, "Geçmişte üzüldüğümüz de sevindiğimiz de maçlar var. Grupta rakiplerimiz belli değil. Turnuvada kaliteli takımlar var. Biz öncelikle ligde oynayacağımız maçlarımıza odaklanacağız. Süper Lig'de 2 puan kaybettik biliyorsunuz. Şu anda aklımızda bir tek Sivasspor müsabakası var" açıklamalarında bulundu.

"ONUR BULUT'UN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Arthur Masuaku'nun yokluğunda sol bekte Onur Bulut ile başlayan Şenol Güneş, "Bugün sol bekte oynattığımız Onur'dan memnunum. Dengeli ve akıllı oynadı. Rakibimiz bugün iki kanadı da iyi kullanabilen bir takımdı. Açık oyuncularımız da hem savunma hem hücum organizasyonunu iyi yaptı. Bunun getirisi olarak da Onur'un performansı da iyiydi. Bir tek ters ayakla oynadığı için orta açma konusunda sıkıntılar yaşadığını gördük. Ama genel anlamda iyi bir maç çıkardı. Arthur Masuaku'nun durumuna göre hareket edeceğiz. Kendisinin durumu iyiye gidiyor. Yakın zamanda döneceğini göreceğiz. Bahtiyar'ı niye aldınız diye soruyordunuz. Bu konuda bile elimizi güçlendirebilecek bir oyuncu. Önümüzdeki süreçte 3 günde bir maç yapacağız. Kimin oynayıp kimin oynamayacağını maçlar öncesinde oyuncuların performansı belirleyecek" ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz'ın teknik kadrodaki performansının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Burak Yılmaz, oynamayı hak etmiyor, oynatmayı hak ediyor" şeklinde konuştu.