Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray, Berkan Kutlu'nun ayrılığını resmen açıkladı! İşte transferin bedeli...
Giriş Tarihi: 31.8.2023 22:33 Son Güncelleme: 31.8.2023 22:59

Son dakika: Galatasaray, Berkan Kutlu'nun ayrılığını resmen açıkladı! İşte transferin bedeli...

Son dakika: Galatasaray, Berkan Kutlu’nun ayrılığını resmen açıkladı! İşte transferin bedeli...

Son dakika haberleri... Galatasaray, Berkan Kutlu'nun 250 bin Euro kiralama bedeliye Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Kulübü ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A, şirketimize 250 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5 milyon avrodur."

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Son dakika: Galatasaray, Berkan Kutlu'nun ayrılığını resmen açıkladı! İşte transferin bedeli...
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