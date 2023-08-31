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Giriş Tarihi: 31.8.2023 08:18

Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'la gece transfer zirvesi

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur’la gece transfer zirvesi

Son dakika Galatasaray haberi: Molde'yi geçerek Devler Arenası'na kalmasına rağmen Galatasaray'ın futbolu taraftarı memnun etmedi. Maçın ardından transfere devam edeceklerini söyleyen teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası RAMS Park'tan ayrılmadı ve gece 2'ye kadar statta Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile toplantı yaptı.

Molde'yi geçerek Devler Arenası'na kalmasına rağmen Galatasaray'ın futbolu taraftarı memnun etmedi. Maçın ardından transfere devam edeceklerini söyleyen teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası RAMS Park'tan ayrılmadı ve gece 2'ye kadar statta Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile toplantı yaptı. Pendikspor'a satılan Fredrik Midtsjö ile yabancı kontenjanı açılırken, 8 numara, stoper ve 10 numara takviyesi görüşüldü. Sarıkırmızılılar, planlamalarda öncelik olmayan yıldızları Mertens ve Oliveira'ya da kulüp aramaya başladı. Ayrıca Nelsson'a teklif getirmeleri için menajerlerle iletişime geçildi. Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya 4 Eylül'de kadrolar bildirilecek.

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Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'la gece transfer zirvesi
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