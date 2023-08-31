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Giriş Tarihi: 31.8.2023 21:02 Son Güncelleme: 31.8.2023 21:15

Son dakika haberi: Adana Demirspor Konferans'ta tur peşinde! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...

Son dakika haberi: Adana Demirspor Konferans’ta tur peşinde! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk düdük çaldı. İşte tüm detaylar...

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşıyor.

CANLI | Adana Demirspor 0-0 Genk

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.

Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetiyor. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanıyor.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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Son dakika haberi: Adana Demirspor Konferans'ta tur peşinde! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...
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