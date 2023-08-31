Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde gruplara kalma peşinde! Twente karşısında ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.
Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayımlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TWENTE: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Rots, Ricky van Wolfswinkel, Vlap, Ugalde.
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.
Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.
Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.