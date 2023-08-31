Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde gruplara kalma peşinde! Twente karşısında ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 31.8.2023 18:49 Son Güncelleme: 31.8.2023 18:52

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde gruplara kalma peşinde! Twente karşısında ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde gruplara kalma peşinde! Twente karşısında ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Twente’yi 5-1 mağlup etmişti. Kadıköy’de oynanan ilk maçta turun kapısını sonuna kadar aralayan sarı-lacivertliler, Hollanda deplasmanına konuk oluyor. Twente karşısına oldukça avantajlı bir skorla çıkan Kanarya, gruplara kalmayı hedefliyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TWENTE: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Rots, Ricky van Wolfswinkel, Vlap, Ugalde.

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.

Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde gruplara kalma peşinde! Twente karşısında ilk 11’ler belli oldu…
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