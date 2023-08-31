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Giriş Tarihi: 31.8.2023 13:11

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan Carlos Vinicius için kiralama teklifi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan Carlos Vinicius için kiralama teklifi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, 28 yaşındaki Carlos Vinicius için Fulham’a kiralama teklifi yaptı. Şans bulamayan Sambacı konusunda Londra ekibinin yanıtı bekleniyor.

Maxi Gomez'i Cadiz'e kiralayan Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için uzun zamandır uğraştığı Bruno Petkovic'in vereceği kararı bekledi. Hırvat oyuncunun, Dinamo Zagreb ile sözleşme yenilemeyi planlamasından dolayı Karadeniz ekibi santrfor transferinde rotasını İngiltere'ye kırdı. Yönetim, listesindeki Carlos Vinicius için harekete geçti.

BÜYÜK TAKIM TECRÜBESİ VAR

Trabzonspor, Fulham'ın 28 yaşındaki santrforunu kiralamak adına Ada'ya çıkarma yaptı. Kiralama teklifini ileten Fırtına, Londra temsilcisinin vereceği cevaba kilitlendi. Geçtiğimiz sezon Benfica'dan 5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibine giden 1.90 boyundaki Brezilyalı yıldız, daha önce Napoli ve Tottenham gibi devlerde oynamıştı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan Carlos Vinicius için kiralama teklifi!
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