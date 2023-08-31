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Giriş Tarihi: 31.8.2023 12:05

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Partizani ile Astana arasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Partizani ile Astana arasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Arnavutluk'un Partizani ile Kazakistan'ın Astana takımları arasında bugün oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Arnavutluk'un Elbasan şehri Elbasan Arena Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Müsabakada Alper Ulusoy VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak görev yapacak.

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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
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