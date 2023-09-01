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Giriş Tarihi: 2.9.2023 00:10

Borussia Dortmund sahasında Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı

AA
Borussia Dortmund sahasında Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasında Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 3. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund Signal Iduna Park'ta ligin yeni takımı Heidenheim'i konuk etti.

Borussia Dortmund 7. dakikada Julian Brandt ve 15. dakikada penaltıdan Emre Can'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Heidenheim 61. dakikada Eren Dinkçi ve 82. dakikada penaltıdan Tim Kleindienst'in golleriyle durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

Böylelikle Borussia Dortmund puanı 5'e çıkarırken Heidenheim Bundesliga'da ilk puanını aldı.

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Borussia Dortmund sahasında Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı
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