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Giriş Tarihi: 1.9.2023 16:41

Brighton Hove Albion, İspanyol forvet Fati'yi kiraladı

Brighton Hove Albion, İspanyol forvet Fati’yi kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, İspanyol forvet Ansu Fati'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, İspanyol forvet Ansu Fati'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona forması giyen 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Brighton Hove Albion Teknik Direktörü Roberto de Zerbi, "Bu hepimiz için harika bir anlaşma. Ansu'nun yeni bir hedefe ulaşmamızda bize yardımcı olacağına ve onun hak ettiği seviyeye geri dönmesine yardımcı olabileceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

Fati, son dört sezonda Barcelona formasıyla 112 maça çıktı ve 29 gol attı.

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Brighton Hove Albion, İspanyol forvet Fati'yi kiraladı
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