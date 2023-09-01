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Giriş Tarihi: 1.9.2023 14:17

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Türk takımlarına karşı etkili

AA
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Kopenhag, Türk takımlarına karşı etkili

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakibi olan Danimarka temsilcisi Kopenhag, bugüne kadar Türk takımlarıyla 4 kez eşleşti. Kopenhag, Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 3 eleme turunda da rakiplerini saf dışı bıraktı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Danimarka temsilcisi Kopenhag, Türk rakiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.

Kopenhag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3'ü eleme turlarında, 1'i ise grup aşamasında olmak üzere 4 kez Türk ekiplerinin rakibi oldu. Galatasaray, RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Danimarka temsilcisi, 3 eleme turunda da rakiplerini saf dışı bıraktı.

İlk rakibi Galatasaray oldu

Danimarka ekibinin Avrupa kupaları tarihinde karşılaştığı ilk Türk takımı, Galatasaray oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu B Grubu'nda yine Galatasaray'ın rakipleri arasında bulunan Kopenhag, İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybederken, sahasındaki müsabakayı ise 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin ikinci olarak son 16 turuna kaldığı grupta Kopenhag, son sırada yer aldı.

Eleme turlarında 3 Türk takımını saf dışı bıraktı

Kopenhag; sırasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde EMS Yapı Sivasspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Trabzonspor'la elemeli turlarda rakip olurken, 3 Türk ekibini de saf dışı bırakmayı başardı.

Danimarka temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin 2019-2020 sezonu son 16 turunda RAMS Başakşehir'le eşleşti. RAMS Başakşehir'e İstanbul'daki ilk maçta 1-0 kaybeden Kopenhag, rövanşı 3-0 galip tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2021-2022 sezonu play-off turunda EMS Yapı Sivasspor'la eşleşen Kopenhag, rakibini iki maçta da yendi. Sivas'taki ilk maçı 2-1, sahasındaki rövanşı ise 5-0 kazanan Danimarka ekibi, gruplara yükselen taraf oldu.

Kopenhag son olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu play-off turunda Trabzonspor'un karşısına çıktı. Sahasındaki ilk maçı 2-1 kazanan Danimarka ekibi, Trabzon'da 0-0 berabere kalarak gruplara kalma biletini cebine koydu.

Türk rakiplerine karşı çıktığı 8 müsabakada 14 kez fileleri havalandıran Kopenhag, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Türk takımlarına karşı etkili
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