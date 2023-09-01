Manchester United, Tottenham’dan Sergio Reguilon’u kiraladı

Manchester United Kulübü, 26 yaşındaki sol bekin bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Real Madrid altyapısında yetişen Reguilon, Tottenham'ın yanı sıra Sevilla ve Atletico Madrid'de görev yaptı. Tottenham'a 2020'de transfer olan İspanyol futbolcu, takımıyla 67 maça çıktı ve 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, bu sezon Reguilon'un yanı sıra Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Altay Bayındır ve Johnny Evans gibi isimleri kadrosuna kattı.