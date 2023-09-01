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Giriş Tarihi: 1.9.2023 19:30

Manchester United, Tottenham'dan Sergio Reguilon'u kiraladı

AA
Manchester United, Tottenham’dan Sergio Reguilon’u kiraladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Tottenham'dan İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manchester United Kulübü, 26 yaşındaki sol bekin bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Real Madrid altyapısında yetişen Reguilon, Tottenham'ın yanı sıra Sevilla ve Atletico Madrid'de görev yaptı. Tottenham'a 2020'de transfer olan İspanyol futbolcu, takımıyla 67 maça çıktı ve 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, bu sezon Reguilon'un yanı sıra Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Altay Bayındır ve Johnny Evans gibi isimleri kadrosuna kattı.

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Manchester United, Tottenham'dan Sergio Reguilon'u kiraladı
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