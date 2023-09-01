Son dakika: Dinamo Kiev maçı sonrası Şenol Güneş'e övgüler: "Güneş varsa arkana yaslan"

Maç temposu çok pozisyon getirmese de kontrol her zaman Beşiktaş'ta kaldı. Orta alandaki Fernandes, Salih ve Hadziahmetovic 3'lüsü maçın dengesini Beşiktaş'ın istediği yönde tuttular. Rashica'nın ilk 11 başlaması önemliydi. Şenol Hocanın savunma güvenliğini de ön planda tuttuğunu gördük.

"MUAZZAM BİR OYUNCU"

Necip'i stoperde Onur'u sol bekte oynatması istikrardan yana olduğunu ortaya koydu. Tabii yine işin finalinde her şey bir yana Aboubakar bir yana diyoruz. Muazzam bir oyuncu. Golü atarken önce resital verdi sonra da virtüöz olarak sonucu belirledi. Aboubakar, Beşiktaş açısından çok şey ifade ediyor. Denge değiştiren bir oyuncu. Futbol karakteri çok yüksek. Hem sorumluluk altına giriyor hem de aldığı sorumluluktan mutlu oluyor. Çünkü lider bir oyuncu. Dün akşam yine turu getiren oyuncu oldu. Varlığı Beşiktaş'a güç katıyor.