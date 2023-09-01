Son dakika: Dinamo Kiev maçı sonrası Şenol Güneş'e övgüler: "Güneş varsa arkana yaslan"

Konferans Ligi play-off rövanş maçında Dinamo Kiev'i Aboubakar'ın golüyle 1-0 mağlup edek Beşiktaş, adını gruplara yazdırdı. Temsilcimiz iki maçta da Lucescu'nun ekibini devirerek büyük bir başarıya imza attı.
Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan ve Ali Gültiken, Beşiktaş ve Şenol Güneş hakkında dikkat çeken sözler kaleme aldı.
FATİH DOĞAN: ŞENOL GÜNEŞ FARKIYLA!
Beşiktaş tribünleri dün Dinamo Kiev maçının sonlarında Şenol Güneş'e tezahürat yaptı, onurlandırdı. Nasıl oluyor da lig maçında yönetim istifa diyen tribünler Avrupa maçında Şenol Güneş'e yoğun sevgi gösterisinde bulunuyor? Cevap vereyim…
Bütün sakatlık ve performans olumsuzluklarına rağmen 2 maçta da Dinamo Kiev'i yenip Konferans Ligi'nde gruplara kalmak çok başarılı bir sonuç. Bunun mimarı da belli. Bir taraftan takımı toparlıyor, diğer taraftan taraftarı sakinleştiriyor ve zaman kazandırıp camiayı konsolide ediyor.
"LUCESCU'NUN PLANININ ÖNÜNE GEÇTİ"
Dün Lucescu karşısında ilk maçın da gücüyle oynadığı taktiksel maçı kazandı. Solda Onur'la başlaması Lucescu'nun planının önüne geçti. Necip, Aboubakar, Gedson ve neredeyse bütün oyuncular plana sadık kaldı. Avrupa'da yolun açık olsun Beşiktaş…
ALİ GÜLTİKEN: VARLIĞI TAKIMA GÜÇ KATIYOR
İlk maçta deplasmanda alınan galibiyet iki ayaklı maçlarda büyük avantaj sağlıyor. Taktik avantajını elinize geçiriyorsunuz. Rakibin belli mecburiyetlerine karşı daha geniş bir uygulama alanı ortaya çıkıyor. Beşiktaş cebine koyduğu ilk tur galibiyetinin avantajını herhangi bir şüpheye yer bırakmadan oyun olarak da sahaya yansıttı.
Maç temposu çok pozisyon getirmese de kontrol her zaman Beşiktaş'ta kaldı. Orta alandaki Fernandes, Salih ve Hadziahmetovic 3'lüsü maçın dengesini Beşiktaş'ın istediği yönde tuttular. Rashica'nın ilk 11 başlaması önemliydi. Şenol Hocanın savunma güvenliğini de ön planda tuttuğunu gördük.
"MUAZZAM BİR OYUNCU"
Necip'i stoperde Onur'u sol bekte oynatması istikrardan yana olduğunu ortaya koydu. Tabii yine işin finalinde her şey bir yana Aboubakar bir yana diyoruz. Muazzam bir oyuncu. Golü atarken önce resital verdi sonra da virtüöz olarak sonucu belirledi. Aboubakar, Beşiktaş açısından çok şey ifade ediyor. Denge değiştiren bir oyuncu. Futbol karakteri çok yüksek. Hem sorumluluk altına giriyor hem de aldığı sorumluluktan mutlu oluyor. Çünkü lider bir oyuncu. Dün akşam yine turu getiren oyuncu oldu. Varlığı Beşiktaş'a güç katıyor.