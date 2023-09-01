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Giriş Tarihi: 1.9.2023 15:43

Süper Lig ekipleri Güven Yalçın'ı istiyor

DHA
Süper Lig ekipleri Güven Yalçın’ı istiyor

Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla İtalya Serie B'de şampiyonluk yaşayan Güven Yalçın'a Süper Lig ekipleri talip oldu.

İtalya Serie B'de Genoa formasıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayarak Serie A'ya yükselme başarısı gösteren Güven Yalçın, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Takımının da daha fazla forma şansı bulabilmesi için transfer görüşmelerine izin verdiği genç oyuncuya, Gaziantep FK ve transfer yasağını kaldırma çalışmaları yapan Kayserispor talip oldu.

Geçen sezon 25 maça çıkan Güven'in de yeniden Süper Lig'de forma giymek istediği öğrenildi. İtalya'dan gelen transfer tekliflerine olumlu bakmayan genç futbolcu da kulübünden Türkiye'ye dönmeyi talep etti. Öte yandan kulübü Genoa ise 24 yaşındaki forvet oyuncusunu daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamak istiyor.

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Süper Lig ekipleri Güven Yalçın'ı istiyor
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