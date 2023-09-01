UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyileri açıklandı!

KADINLARDA EN İYİ ATIANA SEÇİLDİ

Barcelona formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve İspanya ligini, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Aitana Bonmati, en iyi kadın futbolcu seçildi.

İngiltere Milli Takımı'nı 2022'de Avrupa şampiyonluğuna, 2023'te de dünya ikinciliğine taşıyan Sarina Wiegman ise en iyi kadın teknik direktör ödülünün sahibi oldu.