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Giriş Tarihi: 1.9.2023 10:02 Son Güncelleme: 1.9.2023 10:04

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyileri açıklandı!

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyileri açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonunun en iyileri belli oldu. Manchester City'de Guardiola en iyi erkek teknik direktör, Haaland da en iyi erkek futbolcu ödülünü aldı. Kadınlarda ise Barcelona'da forma giyen Aitana Bonmati en iyi kadın oyuncu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyi futbolcuları ve teknik direktörlerine verilen ödüller sahiplerini buldu. Ödüller, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen grup aşaması kura çekimi sonrası dağıtıldı.

HAALAND VE GUARDIOLA YILIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Manchester City'nin tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasında önemli rol oynayan isimlerden Josep Guardiola en iyi erkek teknik direktör, Erling Haaland da en iyi erkek futbolcu ödülünü kazandı.

KADINLARDA EN İYİ ATIANA SEÇİLDİ

Barcelona formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve İspanya ligini, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Aitana Bonmati, en iyi kadın futbolcu seçildi.

İngiltere Milli Takımı'nı 2022'de Avrupa şampiyonluğuna, 2023'te de dünya ikinciliğine taşıyan Sarina Wiegman ise en iyi kadın teknik direktör ödülünün sahibi oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyileri açıklandı!
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