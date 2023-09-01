Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Union Berlin, Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı
Giriş Tarihi: 1.9.2023 12:49

Union Berlin, Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı

Union Berlin, Leonardo Bonucci’yi renklerine bağladı

Union Berlin, Juventus'tan ayrılan 36 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Alman ekibi Union Berlin, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Juventus'tan 36 yaşındaki İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde ilk kez İtalya dışında bir takımda forma giyecek.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bonucci, "Kariyerimde ilk kez yurt dışına çıkmak benim için özel bir şey. Union'da en üst seviyede oynamaya devam etme ve zorlu müsabakalarda tecrübemle takımıma destek olma fırsatım var. Kariyerimdeki bu yeni sayfayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Union Berlin Spor Genel Müdürü Oliver Ruhnert ise "Çok tecrübeli bir oyuncuyla sözleşme imzalıyoruz. Leonardo, uzun yıllar boyunca hem ulusal hem de uluslararası alanda kalitesini kanıtlamıştır. Onun tecrübesiyle savunmadaki seçeneklerimizi genişleteceğine ve çıtayı yeniden yükselteceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kariyeri boyunca 665 karşılaşmaya çıkan İtalyan futbolcu, 45 gol ve 12 asitlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
Kartal'da skandal olay! Başkan Erdoğan'a oy verdikleri için anne ve kızı darbedildi
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile Araplar arasındaki çatışmalar büyüyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Atatürk anlaşılırsa Atatürkçü olmadıkları anlaşılacak, bütün mesele bu
Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na: Ters yumruk yemiş boksöre benziyor
Kılıçdaroğlu’nun sırrı ne?
Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında! Dinamo Kiev, temsilcimize boyun eğdi…
SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Rezan Güngen etkisiz hale getirildi
Ferahlık nerede?
ARKADAŞINA GÖNDER
Union Berlin, Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA