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Giriş Tarihi: 3.9.2023 00:17

Antalyaspor ve Kayserispor puanları bölüştü

AA
Antalyaspor ve Kayserispor puanları bölüştü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de Antalyaspor ile Kayserispor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı.

1. dakikada sağ köşeden korneri kullanan Larsson'un ceza sahasına ortasında Saric topa kafayı vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada Larsson'un ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

21. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda, meşin yuvarlak dışarıya gitti.

34. dakikada konuk ekip öne geçti. Ramazan Civelek'in sağ köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Thiam, kafayla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.

44. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Carole'ün ceza sahasında uzaklaştırmak için vurduğu top, takım arkadaşı Arif Kocaman'a çarptı. Kısa düşen topu ceza alanında önünde bulan Streek, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

58. dakikada Larsson'un pasında ceza alanında topla buluşan Buksa'nın şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

69. dakikada Bytyqi'nin ceza alanı dışında topla buluşturduğu Saric'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Antalyaspor ve Kayserispor puanları bölüştü
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