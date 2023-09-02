Başakşehir’de kan kaybı sürüyor! Konyaspor tek golle galip...

Başakşehir, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Konyaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 53'üncü dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Ev sahibi ekipte ilk maçına çıkan Ousseynou Ba, 43'üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından bir maçı eksik Başakşehir, bu hafta da puanla tanışamadı. Konyaspor ise puanını 8'e yükseltti.