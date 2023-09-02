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Giriş Tarihi: 2.9.2023 21:30

Başakşehir'de kan kaybı sürüyor! Konyaspor tek golle galip...

DHA
Başakşehir’de kan kaybı sürüyor! Konyaspor tek golle galip...

Başakşehir, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Konyaspor’a sahasında 1-0 mağlup oldu. Bu skorla beraber Başakşehir 0 puanla ligin son sırasında yer alırken, Konyaspor 8 puanla liderliğe yükseldi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Başakşehir, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Konyaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 53'üncü dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Ev sahibi ekipte ilk maçına çıkan Ousseynou Ba, 43'üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından bir maçı eksik Başakşehir, bu hafta da puanla tanışamadı. Konyaspor ise puanını 8'e yükseltti.

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Ömer Ali'nin savunma arkasına yolladığı topa hareketlenen Piatek'in ceza sahası içi sağ çağrazından karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

20'nci dakikada Başakşehir'in ceza sahası dışı sol çaprazından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bernardoni kurtardı.

31'inci dakikada Figueiredo'nun pasıyla buluşan Piatek'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

43'üncü dakikada gelişen Başakşehir atağında Figueiredo, ceza sahası yayı üzerindeki Piatek ile verkaç yapmak istedi. Figueiredo'nun pasına hareketlenmek isterken savunmanın müdahalesinin ardından top Ahmet Oğuz'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

43'üncü dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Konyaspor'un gelişen kontratağında Michalak, ceza sahası içerisine girmek üzereyken Ba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, bariz gol pozisyonu sebebiyle Ba'yı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

50'inci dakikada Konyaspor etkili geldi. Topla birlikte ceza sahası yayına kadar hareketlenen Cikalleshi, pasını Muric'e vermek istedi. Savunmanın araya girmesinin ardından topu tekrar önünde bulan Cikalleshi'nin ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muhammed kornere çeldi.

53'üncü dakikada Konyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Michalak pasını ceza sahası içerisindeki Cikalleshi'ye verdi. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Guilherme, bekletmeden pasını tekrar ceza sahası içinde Cikalleshi'ye bıraktı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'in hamlesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

66'ncı dakikada Başakşehir kontratağında Figueiredo, topla birlikte rakip ceza sahası yayına doğru hareketlendi. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Keny'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

69'uncu dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Michalak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kurtardı. Dönen topu önünde bulan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Başakşehir'de kan kaybı sürüyor! Konyaspor tek golle galip...
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