BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Nice’in Ersin Destanoğlu teklifine ret

Beşiktaş'ta ikinci kaleci konumuna düşen Ersin Destanoğlu'na Fransız ekibi Nice'ten transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala teklif geldi. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifini siyah-beyazlılar, rakamı az bulduğu için kabul etmedi. Nice, Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu için 450 bin euroya ek olarak 300 bin euro başarı bonusu ve 4 milyon euro satın alma opsiyonu teklifinde bulundu.

ONAY ÇIKMADI

Avrupa'da transferin bitmesine sayılı saatler kala gelen bu teklifi Beşiktaş kabul etmedi. Siyah-beyazlılar rakamı az bulurken, teknik direktör Şenol Güneş'ten de Ersin'in ayrılmasına onay çıkmadı. (Sports Digitale)

