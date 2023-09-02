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Giriş Tarihi: 3.9.2023 00:11 Son Güncelleme: 3.9.2023 00:13

Cristiano Ronaldo, bir ilki daha başardı! Kariyerinin 850. golünü attı...

Cristiano Ronaldo, bir ilki daha başardı! Kariyerinin 850. golünü attı...

Cristiano Ronaldo, takımı Al-Nassr'ın Suudi Arabistan Ligi'nin 5. haftasında Al-Hazm'ı 5-1 yendiği maçta kaydettiği golle kariyerindeki toplam gol sayısını 850'ye çıkardı. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takımı Al-Ahli ise Al-Fateh'e 5-1'lik skorla boyun eğdi.

Suudi Arabistan Ligi'nin 5. haftasında Al Hazm ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Al-Nassr oldu.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Abdulrahman Ghareeb, 35. dakikada Abdullah Alkhaibari, 57. dakikada Otavio, 68. dakikada Cristiano Ronaldo ve 78. dakikada Sadio Mane kaydetti.

Ev sahibi Al Hazm'ın golü 47. dakikada Muhammed Badamosi'den geldi.

RONALDO'NUN 850. GOLÜ

Maçta iki asist yapan 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, fileleri de havalandırarak kariyerinde 850. gole ulaştı. Ayrıca Cristiano Ronaldo, son 3 maçta 6 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo, 5.haftası geride kalan Suudi Arabistan Ligi'nde 6 gol ve 4 asistle hem gol krallığında, hem de asist krallığının zirvesinde yer aldı.

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Cristiano Ronaldo, bir ilki daha başardı! Kariyerinin 850. golünü attı...
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