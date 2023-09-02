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Giriş Tarihi: 2.9.2023 20:04

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının kamp kadrosunu açıkladı

AA
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe'de yeni transfer Dominik Livakovic, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kafilesinde yer aldı. Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un yanı sıra Samet Akaydın ve Luan Peres de kamp kadrosunda bulunmuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından transfer edilen Dominik Livakovic, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kafilesinde yer aldı.

Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un yanı sıra Samet Akaydın ve Luan Peres'e ise kadroda yer verilmedi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının kamp kadrosunu açıkladı
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