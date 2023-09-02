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Giriş Tarihi: 2.9.2023 10:34

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi takımda kalacağını açıkladı

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi takımda kalacağını açıkladı

Nottingham Forest’a transferi son anda yatan Michy Batshuayi, "Bu forma için %100’ümü veririm" diyerek takımda kaldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi belirsizliği dün son buldu. Ayrılığı gündeme gelen ve Nottingham Forest'e transfer olması beklenen Belçikalı golcü, takımda kaldı. 29 yaşındaki futbolcunun transferinde çıkan pürüzler sebebiyle imzalar atılmadı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Batshuayi, "Desteğiniz için teşekkürler. Beni biliyorsunuz, bu forma için her zaman %100'ümü veririm. Devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sarılacivertlilerin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı forvet Morelos'un ise imza atmadan geri döneceği öğrenildi.

'SAĞLAM 6 NUMARA LAZIM'
F.Bahçe'nin Konferans Ligi rakiplerinin belli olmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, iyi bir kura çektiklerine değinirken, Beşiktaş'a da başarılar diledi. Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir defansif 6 numara lazım."

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi takımda kalacağını açıkladı
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