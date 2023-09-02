GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Berat Özdemir iddiası

Kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahaya yerli bir takviyede bulunacağı bildirildi. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ettifaq forması giyen Berat Özdemir, Galatasaray'a kiralık olarak gelecek. Galatasaray, bir süredir Torreira'nın yükünü hafifletmek için bir orta saha arayışına girdi. Teknik heyet alternatif isimlere yöneldi. Galatasaray, hem yerli statüsünde olan hem de 6 ve 8 numaralı pozisyonları oynayabilen Berat Özdemir için ilgisini arttırdı.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ

Beşiktaş'ın da bir dönem Berat ile ilgilendiği iddia edilmişti. Al-Ettıfaq kulübünde futbol oynayan Berat Özdemir, 2022 yazında Trabzonspor'dan Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Berat Özdemir, 6 ay önce verdiği röportajda Arabistan'da mutlu olduğunu dile getirmişti. Türkiye'ye bir gün döner misin sorusuna ise Berat, "Şu an dönmeyi düşünmüyorum ancak duruma ve şartlara göre tekrar konuşulur" cevabını vermişti.

Geçen sezon Al-Ettifaq ile 28 maça çıkan Berat Özdemir, bu maçlarda 1 gol atarken 4 müsabakada da sarı kart gördü. (Sports Digitale)

