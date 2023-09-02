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Giriş Tarihi: 2.9.2023 09:59

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos’ta teklif güncellendi

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos’ta teklif güncellendi

Galatasaray, İspanyol stoper Sergio Ramos'a son teklifini 7.5 milyon Euro olarak yaptı.1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme önerilen savunmacıdan son kararını bir an önce vermesi istendi. Yönetim, olumsuz yanıt halinde hemen alternatiflere yönelecek.

Orta saha dışında stoper takviyesi de yapmayı planlayan Galatasaray'da listesinin ilk sırasındaki isim Sergio Ramos. Taraftarların heyecanla yolunu gözlediği 37 yaşındaki İspanyol oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını istediği sarı-kırmızılı takımı uzun süredir bekletiyordu.

Gruplara adını yazdıran Galatasaray cephesi, Sergio Ramos'a son teklifini 7.5 milyon Euro olarak güncelledi. 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme önerilen tecrübeli savunmacıdan son kararını bir an önce vermesini isteyen yönetim, olumsuz bir yanıt halinde hemen alternatif isimlere yönelecek.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos’ta teklif güncellendi
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