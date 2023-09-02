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Giriş Tarihi: 3.9.2023 00:55

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması: "Erden Timur ilgileniyor"

Okan Buruk’tan Davinson Sanchez açıklaması: Erden Timur ilgileniyor

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk, basında ismi çıkan Davinson Sanchez için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, gündemde olan Davinson Sanchez için de flaş ifadeler kullandı.

"Gaziantep FK'nın 3'lü savunma ile başlamasını beklemiyorduk. Orada oyuncularla konuştuk ve nasıl karşılayacağımızı göstermeye çalıştık. Maça iyi başladık. Pozisyonlaer bulduk. İlk yarım saat rakibi kalemize de getirmedik. Soyunma odasındaki konuşmamızda doğru toplarla ikinci golü bulmaya çalışmayı konuştuk. Galatasaray kimliğine kavuşuyor. Angelino en iyi maçını oynadı. Kerem Demirbay üzerine koyuyor. Tete ikinci maçını oynadı. Oyuncularımız alışıyor. Hep sonuç, hem oyun olarak istediğimiz gibiydi her şey. Gol yemedik ligde. Kazanarak devam edeceğiz inşallah."

"İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Hazırlık sürecindeyiz. Bu takım geçen sene 7., 8. haftada bu seviyelere geldi. Bunu bu sene erken yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 7 puan aldık. ligde. Aradan daha iyi döneceğiz."

"Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor. Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor."

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Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması: "Erden Timur ilgileniyor"
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