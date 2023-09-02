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Giriş Tarihi: 2.9.2023 11:34

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sevilla'dan Victor Nelsson için son teklif!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sevilla’dan Victor Nelsson için son teklif!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer döneminin sonralarına doğru çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Avrupa'da transferin son gününde sarı kırmızılılara La Liga ekibi Sevilla'dan Victor Nelsson için teklif geldiği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

Avrupa'da transferin son gününde Galatasaray'a LaLiga ekibi Sevilla'dan Victor Nelsson için teklif geldiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un transferi için Sevilla, sarı kırmızılı ekibin kapısını çaldı.

Sarı kırmızılı takımdan daha önce Brezilyalı savunmacı Marcao'yu Transfer eden İspanyol ekibi, bu kez Nelsson için resmi teklifini iletti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sevilla, Galatasaray'a Victor Nelsson'u kiralamak için teklif yapsa da sarı kırmızılılar teklifi geri çevirdi.

Haberin devamında Sevilla'nın transferin son gününde bir kez daha Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtilirken Galatasaray'ın onay vermeyeceği belirtildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sevilla'dan Victor Nelsson için son teklif!
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