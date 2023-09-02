Son dakika haberi: Galatasaray, Gaziantep FK’ye konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

İKİ TAKIM ARASINDA SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında yapacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 8 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 18 gol atan "Cimbom" kalesinde 9 gol gördü.