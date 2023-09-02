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Giriş Tarihi: 2.9.2023 20:26 Son Güncelleme: 2.9.2023 20:37

Son dakika haberi: Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray, Gaziantep FK’ye konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki heyecanlı maçta Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. İki takımın da mutlak 3 puanı hedeflediği karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte haberimizde canlı olarak vereceğimiz Gaziantep FK-Galatasaray maçının tüm detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Furkan, Gradel, Maxim, Riascos

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

SON 14 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 14 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon ise 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

İKİ TAKIM ARASINDA SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında yapacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 8 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 18 gol atan "Cimbom" kalesinde 9 gol gördü.

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Son dakika haberi: Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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