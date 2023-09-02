Son dakika haberi: Spor yazarları Kasımpaşa-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve İskender Günen bu karşılaşmayı değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler bordo mavili takmıın performansını överken, transfere de değindi. İşte o yazılar...



İSKENDER GÜNEN: TRABZONSPOR İÇİN KAZANÇLAR GECESİ



Sezon başından beri sakatlıklarla dolu olan bir takım, bu da doğal olarak sorunları beraberinde getirir. Ama bir başka gerçek var ki sakatlıklar sonucunda görev verdiğiniz genç oyuncuların performansı… Bu takım için bir kazanç. Örnek Mehmet Can ve Enis Destan… Geçen sezondan beri sorunların başı deplasmandaki başarısızlıktı.

Çünkü bu durum takımın üstünde Demokles'in Kılıcı gibi durduğu için öz güven kazanma şansını yakalamak kolay değil. Kasımpaşa maçından alınan sonuç bu yüzden çok değerli. İlk 15 dakikalık bölümde Kasımpaşa rakibini zorlayan ve pozisyonlar bulmaya çalışan bir takımdı. Fakat Visca'nın asisti, Enis Destan'la gelen Trabzonspor golünden sonra ise oyunun kontrolü Trabzonspor'a geçti. Enis oyunda kaldığı sürece hava toplarındaki üstünlükten başka Trabzonspor'un önde sorununu çözebilecek yetenekte bir isim.

Attığı golün yanı sıra sırtı kaleye dönük oynaması ve top saklama becerisi çok iyiydi. Mehmet Can ise Rizespor maçının ikinci yarısında görev aldı. Kasımpaşa maçının ilk yarısında yaptığı bir kademe var ki bu kademe ilerleyen haftalarda Trabzonspor için bir kazanç olacağının mesajlarını verdi. Bardhi mükemmel iki gole imza attı. Sonuç, Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde öz güven yakalamak açısından büyük önem taşıyor ve bundan sonraki haftalar için gerek oyuncuların gerekse takımın moral motivasyonunun yükselmesi açısından önemliydi.

BÜLENT TİMURLENK: TRANSFER ZAMANI



Levante düşük bütçeli bir İspanyol takımı. Onu 7 sezon önce 1.5 milyon Euro'ya kadrolarına katmışlardı. Bu seviyede bir takımda iyi işler yaparsanız orta sıra bir takıma, çok iyi işler yaparsanız Barça, Atletico ve Real'e gidersiniz La Liga'da. Levante iki sezon önce küme düştü. Enis Bardhi de ilk sezonunda taraftarının her zaman hatırlayacağı 5-4'lük Barça galibiyetinde iki gol atan adam olmaktan en fazla bir adım öteye gidebilmiş ve "Toplara iyi vurur, frikikleri fena değildir" diye hafızalara kazınmıştı.

Trabzonspor hele de şampiyon Trabzonspor onu transfer ettiğinde pek de olumlu bakmamıştım. Geçen sezon ligin ilk haftasında iki gol atmıştı, kaybedilen iki maçtaki iki golü de hatırlayıp ligde 6 gol atan, oyunu ve cılız bedeniyle hayal kırıklığı sezonunun baş aktörlerinden biri olan Bardhi, dün işte o Barça maçının bir tekrarını oynadı ve iki güzel gole imza attı. İlk İstanbul deplasmanında G.Saray karşısında varlık gösteremeyen, Rizespor'dan evinde 3 gol yiyen Trabzonspor için Kasımpaşa sınavı milli ara öncesi keskin virajdı.

Hoca tartışılır ve hatta belki değişim yaşanırdı. Bjelica geçen haftaki yanlışlarını kabul etmiş. Visca kanadında, Abdülkadir diğer kanatta ve Kourbelis sakat olunca 6 numarada Doğucan. En uçta ise geçen hafta "Ben 11'de çıkarım" diye bağıran Enis Destan… Genç santrforlar için formayı bulduğunda fileleri havalandırmak gibisi yoktur. Kanat ortalarına yükselirken zamanlaması çok iyi olan Enis Destan, darbeli kafa vuruşlarıyla gelecekte adından çok söz ettirecek. Trabzonspor milli araya giderken lazım olan buydu. Şimdi transfer zamanı.